Брызгалов: 32-м клубом НХЛ должен стать «Сиэттл Брызли Бэарз»

Известный голкипер Илья Брызгалов ответил на очередные вопросы болельщиков в рамках рубрики «Спросите Брыза» телекомпании Sportsnet.



«Клуб, в котором мне было сложнее всего, – это «Филадельфия». Когда я был в стане «Флайерз», это было непростое время для меня. А самая комфортная ситуация была в «Финиксе», её можно описать сладким словом «свобода».



Кого из бывших одноклубников я бы хотел взять в экспедицию на Марс? А сколько можно взять парней, одного или двух? Если можно, то я бы взял двух. Одним из них был бы Скотт Нидермайер, потому что в такой ситуации просто необходим непререкаемый авторитет и лидер. Вторым стал бы Вернон Фиддлер, этот парень умеет создавать хорошее настроение.



Какой из клубов – «Сиэттл Бэарз» или «Квебек Бэарз» — я вижу 32-й командой НХЛ? Вы забыли упомянуть одно слово в начале. Правильное название – «Сиэттл Брызли Бэарз». В оригинале, конечно, имелись в виду медведи гризли, но я бы чуть-чуть подкорректировал», — отметил Брызгалов.

Брызгалов: из «Вегаса» не звонили. Увы, я опять опоздал