Кархунен: надеюсь, смогу запомниться в «Витязе» лучше, чем Сятери

Новичок «Витязя» вратарь Томи Кархунен рассказал о переходе в команду, вспомнил о времени в «Куньлуне» и назвал своих кумиров.



«Куньлунь» выкупил мой контракт, я стал свободным агентом и получил возможность вести переговоры с любыми клубами. «Витязь» был заинтересован, всё случилось очень быстро. Мне хотелось играть здесь. В «Куньлуне» не хотели, чтобы я выступал за клуб, поэтому я был вынужден его покинуть. Я думаю, что сделал хорошую работу в матчах, где мне доверили место. У меня были неплохие месяцы. Мы играли в прошлом году в последнем матче регулярного чемпионата с «Витязем». Обе команды бились за плей-офф, и обе туда попали. Конечно, в прошлые годы в «Витязе» было финских игроков, как Харри Сятери, Олли Палола или Миро Аалтонен. Я надеюсь, что смогу оправдать ожидания и запомниться лучше, чем Сятери.

Прошлый сезон не был таким уж хорошим. Я получил травму в одном из первых матчей, пропустил три месяца. Когда вернулся, то играл почти в каждой встрече, и это было немного необычно. В КХЛ очень большая конкуренция, ты должен держаться на высоком уровне всегда. Это лучшая лига континента, нелегко приехать сюда и сразу получить определённое место в составе, ты должен заслужить его. Пекин и Шанхай – удивительные города, где хоккей не так популярен, но есть потенциал. Я думаю, что цель «Куньлуня» – популяризовать хоккей. Плюс, подготовить команду к Олимпиаде-2022.

Мне здесь всегда нравится, в России. Люди дружелюбны, не думаю, что будет проблема с этим в Подольске. Близко расположена Москва, один из самых красивых городов мира. Моя задача – помочь команде. Уверен, что мы исправим положение и попадем в плей-офф.

Кумиры? Когда мне было шесть лет, сборная Финляндии выиграла чемпионат мира и в воротах тогда играл Ярмо Мюллюс. Он стал моим первым кумиром. Когда рос, восхищался Паси Нурминеном. Затем, конечно, Миика Кипрусофф. Я тренировался с Ринне. Определённо он лучший голкипер с кем мне доводилось выходить на занятия», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.