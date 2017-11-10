Лишь тройка Андронова осталась неизменной после матча с финнами

Стали известны сочетания звеньев сборной России во время тренировки. 11 ноября национальная команда сыграет со сборной Швейцарии. Начало — в 14:30 мск. 9 ноября россияне проиграли финнам в своём стартовом матче на Кубке Карьяла — 2:3.
Вратари: Сорокин, Шестёркин, Кареев
«Белые»: Нестеров — Любушкин, Гусев — Красковский — Капризов;
«Красные»: Войнов — Зубарев, Мозякин — Ткачёв — Барабанов;
«Зелёные»: Киселевич — Гавриков, Телегин — Андронов — Плотников;
«Синие»: Калинин — Григоренко — Ничушкин.
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