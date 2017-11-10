Ларкин извинился за то, что едва не убил Пайе, но полиция требует материалы

Получил развитие инцидент во время матча хоккейной Лиги чемпионов. Защитник «Адлера» Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, очень грубо сыграв против форварда «Брюнеса» Даниэля Пайе. Он клюшкой попал Пайе в область шеи, форвард упал на лёд. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» RoadLaker.

Следователь шведской полиции Йоаким Йоханссон заявил следующее: «По этому делу должны быть приняты следующие меры. Во-первых, полиции должны быть предоставлены видеоматериалы, а во-вторых, должны быть допрошены истцы».

«Я не собирался причинять ему боль. Я хотел оказать давление на игрока, у которого была шайба. Хочу извиниться перед Даниэлем Пайе и надеюсь, что он вернётся на лёд», — заявил Ларкин на официальном сайте «Адлера».