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Канада – Швеция: Рэймонд сбил за воротами голкипера, ударив его в голову

Хоккей

Нападающий сборной Канады Мэйсон Рэймонд в матче с командой Швеции получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф.

В середине второго периода вратарь Магнус Хелльберг вышел из ворот, чтобы на лицевой линии сыграть в шайбу. Рэймонд пошёл в стык, врезался в голкипера и попал ему в голову. Хелльберг упал на лёд, но поднялся и продолжил игру.

Шведы не смогли реализовать пятиминутное большинство, но одержали итоговую победу со счётом 2:0.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» C More Sport.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей Сборная Швеции — Хоккей
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