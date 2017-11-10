Канада – Швеция: Рэймонд сбил за воротами голкипера, ударив его в голову

Нападающий сборной Канады Мэйсон Рэймонд в матче с командой Швеции получил большой и дисциплинарный до конца игры штраф.



В середине второго периода вратарь Магнус Хелльберг вышел из ворот, чтобы на лицевой линии сыграть в шайбу. Рэймонд пошёл в стык, врезался в голкипера и попал ему в голову. Хелльберг упал на лёд, но поднялся и продолжил игру.

Шведы не смогли реализовать пятиминутное большинство, но одержали итоговую победу со счётом 2:0.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» C More Sport.