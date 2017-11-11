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26 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от четвёртого поражения кряду

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей два гола забил Джордан Стаал (24-я и 49-я минуты), ещё одна шайба на счету Брока Макгинна (60). В составе «Коламбуса» отличился Брэндон Дубински (6).

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 8 секунд.

Это поражение стало для «Коламбуса» четвёртым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1 : 3 1:0, 0:1, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Дубински (Мотт, Хянникяйнен) – 05:35 (5x5), 1:1 – Стаал (Хэнифин, Терявяйнен) – 23:50 (5x5), 1:2 – Стаал (Терявяйнен, Ахо) – 48:54 (5x5), 1:3 – Макгинн (Уильямс, Райан) – 59:35 (en)

Видео второго гола Стаала можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Овечкин тоже забил, но выиграть не получилось.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Харрикейнз Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин Сергей Бобровский
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