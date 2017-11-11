26 сейвов Бобровского не спасли «Коламбус» от четвёртого поражения кряду

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей два гола забил Джордан Стаал (24-я и 49-я минуты), ещё одна шайба на счету Брока Макгинна (60). В составе «Коламбуса» отличился Брэндон Дубински (6).

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 8 секунд.

Это поражение стало для «Коламбуса» четвёртым кряду.

Видео второго гола Стаала можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».