Дюшейн — о встрече с бывшим клубом: рад первой победе, неделя была сумасшедшей

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Мэтт Дюшейн поделился впечатлениями после победы в своём первом матче за новую команду, в котором «сенаторы» обыграли его бывшую команду «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ.



«Я первым выскочил на лёд? Калитка была открыта. Я и вышел. Я очень обрадовался, что мы выиграли первый матч. Это особенный момент для меня. Неделя получилась сумасшедшей.



Всё было немного не так, как я ожидал. У меня были ощущения, схожие с теми, которые я испытывал в начале сезона, только на мне не было бардового свитера», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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