Шипачёв заработает в СКА 30 млн рублей за сезон при двустороннем контракте

Как стало известно «Чемпионату», 30-летний нападающий Вадим Шипачёв, вернувшийся в СКА, будет получать в «армейской» команде зарплату в 30 млн рублей при двустороннем контракте до конца нынешнего сезона.



Шипачёв согласился на такие условия, так как хочет реанимировать свою карьеру после неудачного выступления в НХЛ. Шипачёв серьёзно потерял в деньгах. Не уезжай он в Северную Америку, его зарплата могла быть в пять-шесть раз больше.



Отметим, что платёжная ведомость «армейцев» освободилась после того, как клуб отправил в «Спартак» сразу четырёх человек: защитника Дмитрия Юдина, форвардов Александра Хохлачёва, Виктора Комарова и Александра Дергачёва. Также СКА расстался с защитником Максимом Чудиновым, который перешёл в «Авангард».



Игрок выиграл с «армейцами» два Кубка Гагарина и является обладателем нескольких клубных рекордов. Летом он уехал в «Вегас Голден Найтс», но не пробился в состав и закончил карьеру в НХЛ.

Нападающий Вадим Шипачёв вернулся в СКА