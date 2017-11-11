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Швейцария — Россия: Сергей Плотников удалён до конца встречи

Хоккей

Во втором периоде матча сборной России с командой Швейцарии в рамках Евротура удаление до конца встречи получил российский нападающий Сергей Плотников. Хоккеист был наказан штрафом «5+20» за подножку, хотя ближайший к эпизоду арбитр не заметил никакого нарушения, а руку поднял далеко стоявший судья.

В матче продолжается второй период, подопечные Олега Знарка пока уступают в счёте — 1:2. У россиян заброшенной шайбой отметился Максим Шалунов.

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Швейцария выигрывает у России на олимпийском Евротуре. LIVE
Нужно реабилитироваться после поражения от финнов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей Сергей Плотников
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