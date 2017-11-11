А. Зайцев: Плотников косит под дурака, у него было чистое удаление до конца игры

Известный арбитр, ныне главный судья Ночной хоккейной лиги Александр Зайцев прокомментировал момент с удалением Сергея Плотникова до конца встречи Кубка Карьяла с командой Швейцарии. Российский форвард получил «5+20» во втором периоде.



«Там была подсечка, это чистое удаление. Плотников всё под дурака косит. Было движение верхней части тела и ногой ещё. Сейчас даже если это исполняется одной ногой, это называется подсечкой. Так что всё правильно дали», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Швейцария — Россия: Сергей Плотников удалён до конца встречи