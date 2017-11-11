Коскинен: просто участие в ОИ меня не волнует, я заинтересован в победе

Вратарь СКА и сборной Финляндии Микко Коскинен заявил, что его не устроит просто участие в Олимпиаде, он хочет выиграть.



«Моя цель – попасть в сборную на Олимпиаду и играть там большую роль. Но я не думаю просто о том, что было бы круто сыграть на Олимпиаде. Просто участие меня не волнует, я заинтересован в победе.



В работе голкипера многое зависит от психологии. На тебя влияет как негативный, так и положительный опыт. Мне есть, куда расти. Не думаю, что я вышел на свой максимум, я ещё могу серьёзно улучшить свою игру. Важные матчи проходят весной, именно тогда хоккеисты должны доказывать, что им можно доверять», — цитирует Коскинена Ilta Sanomat.

Коскинен ни разу не выступал на Олимпийских играх. В 2016 году он помог сборной Финляндии завоевать серебро чемпионата мира и был признан лучшим вратарём турнира.