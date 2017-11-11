Умарк: приз лучшему игроку матча отдам Далину, он лучший в сборной Швеции

Нападающий сборной Швеции Линус Умарк, который был признан лучшим игроком своей команды в матче с Финляндией на Кубке Карьяла (1:3), сообщил, что отдаст приз 17-летнему защитнику Расмусу Далину, и высоко оценил его талант.

«Я отдам этот приз, его получит Далин. Он лучший в нашей команде, я им очень впечатлён. Да, я отдам приз. Я его не заслужил», — цитирует Умарка Aftonbladet.

Издание отмечает, что Умарк позднее действительно отдал приз Далину, но тот сообщил, что вернёт его, потому что не выиграл его сам.