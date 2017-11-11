Бучневич забил 8-й гол в 18-й игре, в прошлом сезоне у него было 8 в 41 матче

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

Во втором периоде россиянин сравнял счёт, реализовав большинство. Кевин Шаттенкирк сделал передачу на пятачок, и россиянин в одно касание поразил пустой угол.

Бучневич проводит второй сезон в НХЛ и забил восемь голов за 18 матчей чемпионата, повторив свой результат предыдущего сезона. Тогда в 41 матче Бучневич набрал 20 (8+12) очков.

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Видео гола Бучневича можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.