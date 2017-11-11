«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: Пульюярви забил гол в своём первом матче сезона

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Пульюярви получил пас от Райана Ньюджент-Хопкинса и точным броском поразил ворота Хенрика Лундквиста, сравняв счёт в первом периоде. Финский форвард проводит дебютную игру в текущем регулярном чемпионате НХЛ. Он был вызван в основную команду из АХЛ взамен российского нападающего Антона Слепышева, получившего травму паха в предыдущей игре команды, с «Нью-Джерси Дэвилз».

19-летний Пульюярви дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне, проведя 28 игр и набрав в них 8 (1+7) очков. Он является чемпионом мира среди молодёжных команд и среди юниорских команд в составе сборной Финляндии 2016 года.

Идёт третий период, «Рейнджерс» ведут со счётом 3:2.

Видео гола Пульюярви можно посмотреть также на официальном сайте НХЛ.