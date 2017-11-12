Фридман: «Торонто» вызовет Сошникова за минуту до возможного возвращения в КХЛ

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию Никиты Сошникова, который в этом сезоне ещё не играл за «Торонто Мэйпл Лифс». Сошников находится в АХЛ, в его контракте есть пункт, по которому он может вернуться в КХЛ, если не будет вызван в основу до 14 ноября.

«Болельщики «Торонто» прекрасно понимают ситуацию. Если Никита Сошников не окажется в НХЛ во вторник, у него есть право вернуться за океан. Лу Ламорелло часто говорит: «Если у тебя есть время, используй его». Так что, вероятно, всё разрешится в понедельник в 23:59. Либо это будет что-то простое как изменение состава, либо какое-то другое решение. Люди ждут, что «Торонто» что-то сделает, чтобы освободить место для него», — сказал Фридман.