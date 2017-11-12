Бобровский — о своём сумасшедшем сейве: так не будет в каждом матче

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский поделился впечатлениями от победы над «Детройт Ред Уингз» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин отразил 32 броска из 33, нейтрализовал выходы «2 в 0», а также отразил 7 буллитов из 9. Бобровский был признан первой звездой матча.

«Это просто произошло. Я играл по первому пасу. Думал, что соперник будет бросать, но он отдал. Я сделал, что мог. И почувствовал это своей пяткой. Получилось хорошо. Так не будет в каждом матче, но такие сейвы тоже нужны», — приводятся слова российского вратаря на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

«Детройт» — «Коламбус»: сумасшедший сейв Бобровского при выходе «два в ноль»

Видео сейва Бобровского можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.