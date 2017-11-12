«Ванкувер» уступил «Сан-Хосе», на счету Бурмистрова 2 броска

«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду крупно обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Сан-Хосе» одержал девятую победу в 15 матчах сезона. «Ванкувер» потерпел второе поражение подряд и девятое в 17 матчах сезона.



Томаш Гертл на 48-й секунде встерчи вывел «Сан-Хосе» вперёд, а Логан Кутюр на 36-й минуте матча удвоил преимущество. Под занавес матча Логан Кутюр и Крис Тирни (дубль) установили окончательный счёт — 5:0.



Форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 8 минут и 9 секунд, не набрав очков и отметившись двумя бросками, а также одним силовым приёмом. Показатель полезности составил 0.