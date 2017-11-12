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«Ванкувер» уступил «Сан-Хосе», на счету Бурмистрова 2 броска

Хоккей

«Сан-Хосе Шаркс» на своём льду крупно обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Сан-Хосе» одержал девятую победу в 15 матчах сезона. «Ванкувер» потерпел второе поражение подряд и девятое в 17 матчах сезона.

Томаш Гертл на 48-й секунде встерчи вывел «Сан-Хосе» вперёд, а Логан Кутюр на 36-й минуте матча удвоил преимущество. Под занавес матча Логан Кутюр и Крис Тирни (дубль) установили окончательный счёт — 5:0.

Форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров провёл на льду 8 минут и 9 секунд, не набрав очков и отметившись двумя бросками, а также одним силовым приёмом. Показатель полезности составил 0.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 0 1:0, 1:0, 3:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Гертл (Браун, Карлссон) – 00:48 (5x5), 2:0 – Кутюр (Гертл) – 35:59 (4x5), 3:0 – Кутюр (Уорд, Райан) – 58:19 (en), 4:0 – Тирни – 59:21 (en), 5:0 – Тирни – 59:47 (бул)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Сан-Хосе Шаркс Александр Бурмистров
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