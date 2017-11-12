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«Виннипег» одолел «Аризону», Куликов провёл на льду чуть больше 19 минут

Хоккей

«Аризона Койотс» дома потерпела поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвёртое поражение подряд и 17-е в 19 матчах сезона. «Виннипег» одержал девятую победу в 16 матчах сезона.

К 35-й минуте матча команды обменялись голами — за хозяев забил Зак Риналдо, за гостей — Мэтт Хэндрикс. В оставшееся игровое время забивали только игроки «Виннипега» — Марк Шайфли, Кайл Коннор и Патрик Лайне.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут и 17 секунд, очков не заработав. На его счету 1 бросок в створ, 1 силовой приём и 2 заблокированных броска. Показатель полезности составил 0.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 ноября 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
1 : 4 1:0, 0:1, 0:3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Риналдо (Голигоски, Степан) – 14:33 (5x5), 1:1 – Хендрикс – 34:04 (5x5), 1:2 – Шайфли (Уилер, Лайне) – 42:31 (5x4), 1:3 – Коннор (Шайфли, Уилер) – 48:01 (5x5), 1:4 – Лайне – 59:43 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Виннипег Джетс Дмитрий Куликов
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