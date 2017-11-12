«Виннипег» одолел «Аризону», Куликов провёл на льду чуть больше 19 минут

«Аризона Койотс» дома потерпела поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это четвёртое поражение подряд и 17-е в 19 матчах сезона. «Виннипег» одержал девятую победу в 16 матчах сезона.

К 35-й минуте матча команды обменялись голами — за хозяев забил Зак Риналдо, за гостей — Мэтт Хэндрикс. В оставшееся игровое время забивали только игроки «Виннипега» — Марк Шайфли, Кайл Коннор и Патрик Лайне.

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов провёл на льду 19 минут и 17 секунд, очков не заработав. На его счету 1 бросок в створ, 1 силовой приём и 2 заблокированных броска. Показатель полезности составил 0.