Беттмэн: НХЛ может пропустить все Олимпиады, которые пройдут не в Америке

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн поделился мнением о возможном будущем участии игроков НХЛ в Олимпийских Играх.



«Мы не поехали в Пхёнчхан, и я считаю это решение правильным. Слишком большой перерыв в регулярном чемпионате, это правильное решение для поклонников НХЛ. Конечно, когда Олимпиады проводятся в Северной Америке, то ситуация меняется, в этом случае возникают совсем другие условия, другая логистика. Я никогда не говорю никогда. Не исключаю, что в будущем мы разрешим своим хоккеистам участвовать в Олимпиадах, но пока мне трудно представить такой сценарий. Если, конечно, Игры не вернутся в Америку», — приводит слова Беттмэна SVT.



Напомним, что в 2010 году Олимпиада проходила в канадском Ванкувере, а в 2002-м – в американском Солт-Лейк-Сити.

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