Форвард сборной России Плотников пропустит матч с Чехией из-за дисквалификации

Нападающий сборной России Сергей Плотников дисквалифицирован на один матч и пропустит игру Кубка Карьяла с командой Чехии. Во втором периоде матча сборной России с командой Швейцарии в рамках Евротура он получил удаление до конца встречи. Хоккеист был наказан штрафом «5+20» за подножку, хотя ближайший к эпизоду арбитр не заметил никакого нарушения, а руку поднял далеко стоявший судья.

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За два матча на турнире хоккеист российской сборной забил один гол. Российская национальная команда в первом матче Кубка Карьяла уступила сборной Финляндии (2:3), а во втором матче разгромила команду Швейцарии со счётом 6:2. Матч со сборной Чехии начнётся в 14:30 мск.

А. Зайцев: Плотников косит под дурака, у него было чистое удаление до конца игры

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