Россия — Чехия: Гавриков не сыграет за российскую команду

Объявлен состав сборной России на матч Кубка Карьяла с командой Чехии. В составе российской команды отсутствует защитник Владислав Гавриков. Форвард Сергей Плотников не примет участие в матче из-за дисквалификации.

Сорокин (Кареев);

Киселевич — Хафизуллин, Телегин — Андронов — Ничушкин;

Нестеров — Любушкин, Гусев — Шалунов — Капризов;

Зубарев — Войнов, Мозякин — Ткачёв — Барабанов;

Трямкин — Токранов, Калинин — Красковский — Григоренко.



Россия сразится с Чехией на олимпийском Евротуре. LIVE Закончим ли финский этап на мажорной ноте?

Российская национальная команда в первом матче Кубка Карьяла уступила сборной Финляндии (2:3), а во втором матче разгромила команду Швейцарии со счётом 6:2. Матч со сборной Чехии начнётся в 14:30 мск.

Форвард сборной России Плотников пропустит матч с Чехией из-за дисквалификации

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»