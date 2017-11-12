Игровое время хоккеистов сборной России в матче с Чехией

Стало известно игровое время хоккеистов сборной России по итогам победного матча Кубка Карьяла с национальной командой Чехии. Российская команда праздновала победу со счётом 5:2.
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Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию.
Больше всех времени на льду провёл Сергей Мозякин — 17 минут и 56 секунд. Меньше всех — защитник Василий Токранов — 11 минут и 2 секунды.
Игровое время хоккеистов сборной России в матче с командой Чехии: