М. Григоренко: до Олимпиады много работы. Надеюсь, у меня есть шансы

Нападающий сборной России Михаил Григоренко поделился впечатлениями от победы над командой Чехии (5:2) в матче Кубка Карьяла. Хоккеист стал автором хет-трика, первого в своей карьере на взрослом уровне.

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«Здорово, что мне удалось забить три гола. Всё залетало, все моменты, которые были. Спасибо партнёрам. Хорошо сегодня сыграли. На хорошей ноте закончили турнир. До Олимпиады ещё долго, до Олимпиады много работы. Надеюсь, что у меня есть шансы.

Сыграл на Кубке Карьяла достаточно результативно. Были свои минусы, но в целом доволен. Вчера здорово сыграли со Швейцарией в третьем периоде, перенесли настрой на сегодняшний день. Хотелось бы выиграть турнир, но болеть за канадцев не особо приятно. Привык играть и с краю, и в центре. Ничего нового для меня нет», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.