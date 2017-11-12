Р. Ротенберг: готовимся поехать на Олимпиаду с российским флагом и гимном

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что его не смущает большое представительство питерского СКА и столичного ЦСКА в главной и олимпийской сборных России.

Дайте нам Канаду! Россия поймала кураж под конец Кубка Карьяла Михаил Григоренко оформил хет-трик и помог разбить Чехию.

«Две сборные состоят на две трети из игроков СКА и ЦСКА? На Кубке Карьяла были представители семи клубов, нам важна конкурентоспособность в лиге. В других лигах такая же ситуация: есть лидеры, есть аутсайдеры. Псмотрите на результаты и факты, на то, как выступает наша команда, и увидите, что большое представительство СКА и ЦСКА не является проблемой. В прошлом году выиграли турнир, в этом – потерпели одно поражение от финнов. Нельзя говорить, что это проблема. Если бы это было проблемой, то такого высокого уровня у нас не было бы на международном уровне. Появляются новые фамилии — тот же Григоренко, который в прошлом году здесь не играл, так что надо смотреть по фактам и результатам. Для просмотра кандидатов на Олимпиаду и была создана олимпийская сборная, и хотелось бы, чтобы вы порадовались победе в Кубке Германии.



Поедет ли сборная России на Олимпиаду? В моём понимании, Олимпийские игры были созданы для объединения спортсменов, зрителей и народов. Считаю, что мы поедем на Олимпиаду с нашим российским флагом и гимном. Мы к этому готовимся», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Р. Ротенберг: до конца года из Северной Америки могут вернуться ещё россияне

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»