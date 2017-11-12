Тренер сборной Словакии — о втором месте на Кубке Германии: я горжусь командой

Главный тренер сборной Словакии Крейг Рэмзи подвёл итоги Кубка Германии. Словацкая команда заняла на этом турнире второе место. Победитель Кубка Германии — олимпийская сборная России.

Кубок Германии. Россияне обыграли словаков и выиграли турнир, у Макеева покер

«Я горжусь этой командой. Игроки должны это почувствовать. Но это лишь первый шаг, нам предстоит долгий путь. Мы хорошо сыграли, но нам предстоит учиться побеждать. Мы сражались. Мы заняли на турнире второе место, но важнее тот факт, что мы кое-чему научились.

Мы готовили игроков с точки зрения тактики. Я был бы счастлив, если они будут выполнять хотя бы часть вещей, которым мы хотим их научить. Они преуспели.

Мы проанализируем нашу игру и начнём подготовку к турниру в Норвегии. Игроки выступили в Германии хорошо, у них будет шанс проявить себя в декабре. Я хочу, чтобы хоккеисты поняли: играя хорошо, они обязательно получат приглашение в сборную», — цитирует специалиста hokej.sk.