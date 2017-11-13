Василевский поймал шайбу за линией ворот, но гол не был засчитан

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» со счётом 2:1.



В середине третьего периода при счёте 2:1 в пользу «Тампы» защитник «Анахайма» Брэндон Монтур нанёс бросок по воротам Андрея Василевского. Россиянин остановил шайбу уже за линией ворот, но спрятал её под щиток и вытащил из ворот. Судьи изначально не засчитали гол, видеопросмотр момента длился несколько минут, после чего рефери приняли решение, что шайба полностью не пересекла линию ворот.



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