Тротц: Кузнецов может забивать по 25 голов за сезон, но ему надо больше бросать

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц считает, что нападающий Евгений Кузнецов должен стабильно забивать по 25 голов за сезон, но для этого ему нужно больше бросать. Кузнецов не забивает семь матчей подряд, а всего в нынешнем сезоне набрал 19 (3+16) очков в 19 играх.

«Кузнецов может в каждом сезоне забивать по 25 голов. Если он будет больше бросать сам, его крайних будут меньше опекать. Сейчас всё больше внимания уделяют его партнёрам, потому что думают, что он всегда ищет их пасом. Ему надо больше бросать, быть угрозой для ворот. Он может быть угрозой, когда выезжает на круги вбрасывания. И он умеет бросать.



Кузи – гордый игрок, его всегда можно оценить, когда он выходит против лучших хоккеистов мира. Думаю, он воспринимает это как вызов. Так делают топ-игроки», — цитирует Тротца Washington Post.