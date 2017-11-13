OHL: форвард «Ниагары» Кирилл Максимов набрал 2 очка и стал второй звездой матча

Нападающий команды OHL «Ниагара» Кирилл Максимов стал второй звездой матча с «Норт-Бэй» (4:3).



Он ассистировал Бену Джонсу в большинстве в первом периоде, а также Мэттью Филипу при победном голе во второй двадцатиминутке. Кроме того, Максимов нанёс один бросок по воротам и закончил матч с показателем полезности «+1».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте OHL.

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Справка «Чемпионата»



Кирилл Максимов, родился 1 июня 1999 года в Москве.



Играл за юношеские команды ЦСКА, выступает в Северной Америке с сезона-2013/14. Сначала играл за юношеские команды «Торонто Канадиенс», а с сезона-2015/16 начал выступать в OHL за «Сагино», а через полтора года перешёл в «Ниагару». Всего провёл 136 матчей и набрал 76 (35+41) очков. В этом сезоне на его счету восемь голов и девять передач в 16 матчах.



Дважды играл за сборную России на юниорском чемпионате мира и завоевал бронзу в 2017 году. Задрафтован «Эдмонтоном» в пятом раунде драфта-2017 под общим 146-м номером.