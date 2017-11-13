Светлов: олимпийская сборная доказала, что не только у Канады приличная глубина

Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился впечатлениями от выступления сборной России на Кубка Карьяла и олимпийской сборной на Кубке Германии.

«Первая сборная на Кубке Карьяла заняла второе место, олимпийская — на Кубке Германии — первое, так что в целом прошедшую неделю наш национальный хоккей может занести себе в актив.

Олимпийская сборная доказала, что, несмотря на мнения скептиков, мы можем сформировать отнюдь не одну крепкую команду. Да, у тех же канадцев таких сборных может быть пять-шесть, но и у нас глубина состава, получается, если не такая же, как у «кленовых листьев», то достаточно приличная. Просто нужно молодёжи по максимуму доверять.

Если говорить о первой команде, то с каждым матчем она прибавляла. С финнами хорошо провела один период, со швейцарцами — полтора, а вот с чехами в актив себе занесла весь матч. Кстати, в прежние годы именно утренняя воскресная игра складывалась для нашей команды наиболее тяжело, теперь же мы увидели совсем другую картину. Всё это позитивные моменты", — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.