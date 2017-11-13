Тротц: когда Кузнецов играет против Макдэвида, это два самых быстрых парня в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после матча с «Эдмонтон Ойлерз» (2:1 Б) оценил игру Евгения Кузнецова, который выходил против звена Коннора Макдэвида.



«Кузи хорошо катался, когда они с Макдэвидом играют друг против друга, это два самых быстрых парня в лиге. Он и его звено проделало отличную работу по сдерживанию звена Макдэвида. Макдэвид много играет, он провёл 27 минут. Наши форварды так много не играют, так что мы выставляли против него разные звенья. Но тройка Кузи сыграла здорово», — сказал Тротц в эфире клубного телевидения.

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