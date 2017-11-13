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«Витязь» подтвердил переход Антона Лазарева из «Салавата» в обмен на Джиошвили

Хоккей

«Витязь» в своём официальном «твиттере» подтвердил обмен 21-летнего нападающего Максима Джиошвили в «Салават Юлаев». В обратном направлении проследовал 27-летний форвард Антон Лазарев. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

На счету Лазарева 5 (2+3) очков в 16 матчах регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне. Хоккеист выступал за уфимскую команду с сезона-2015/16.

Джиошвили играл в фарм-клубе подмосковной команды — питерском «Динамо». Эта команда лидирует в нынешнем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги. На его счету 8 (8+0) очков в 22 матчах. В КХЛ Джиошвили провёл в общей сложности семь матчей и очков не набрал.

«Салават Юлаев» обменял Антона Лазарева в «Витязь» на Максима Джиошвили
Источник: Официальный сайт ХК "Витязь" Сообщить об ошибке
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