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Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ

Хоккей

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.

Первой звездой признан нападающий «Миннесоты Уайлд» Джейсон Цукер, набравший семь (6+1) очков в четырёх встречах.

Второй звездой стал российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший на свой счёт семь (2+5) результативных баллов в трёх играх.

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби, выигравший все три матча при коэффициенте надёжности 1,27 и 95,2 процента отражённых бросков.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Миннесота Уайлд Тампа-Бэй Лайтнинг Брэйден Холтби Никита Кучеров
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