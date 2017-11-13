П. Зубов — о первом периоде: три минуты, которые потрясли не мир, но потрясли

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов подвёл итоги встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (1:4).



«Все всё видели: первый период, три минуты, которые потрясли не мир, но потрясли. За первый период 10 бросков и четыре гола пропускаем. КПД соперника впечатляющий! Поэтому еще раз — с победой. Потом вошли в игру, работали так, как и готовились. Знали, что команда злая, постоянно работает в прессинг. Специально работали с защитниками над выходом из-под этого прессинга. В таких играх нельзя выпадать даже на полсекунды, а мы — на три минуты. Никуда это не годиться. Потом хотели, моменты были, но вратарь соперника где-то хорошо подчистил. В третьем периоде «Нефтехимик» «сушил» игру, не давал нам ничего сделать в своей зоне. 1:4. Счет на табло», — цитирует Зубова официальный сайт «Нефтехимика».

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», забросив четыре шайбы к 13-й минуте игры