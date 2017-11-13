В. Белов: так играть в большинстве нельзя, «Витязь» будет делать выводы

Главный тренер подмосковного “Витязя” Валерий Белов подвёл итоги матча с “Сочи”, в котором его команда уступила со счётом 2:4.



«У “Сочи” появился шанс, и они его использовали. Не забиваешь ты — забивают тебе. При счёте 2:1 у нас было большинство, и нам надо было его использовать. В этом случае третий период был бы другим. Я уже повторяюсь: если звено Никулина справляется со своей работой, то от другого звена результата ждать дальше некогда. Будем пересматривать эту линию. Это большая ответственность — играть в большинстве, команда тебе доверяет. Так играть просто нельзя. Будем делать выводы. Новички не сыграли сегодня по разным причинам.



Вратарь Кархунен не имел долгое время игровой практики, мы сейчас думаем, где его использовать. Лазарев только сегодня приехал. Болельщики их увидят, но не могу сказать, когда точно», — передаёт слова Белова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.

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