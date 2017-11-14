Житник: звено Радулова не реализует потенциал, назначение Хичкока не срабатывает

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал выступление «Даллас Старз» в текущем регулярном чемпионате. Команда проиграла последний матч с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 1:5 и занимает восьмое место в Западной конференции, выиграв девять матчей из 17.

Радулов в третий раз в сезоне завершил матч с показателем полезности "-3"

«Сегодня Радулов продлил свою результативную серию до восьми матчей, но, тем не менее, его ударное звено с Бенном и Сегином не реализует весь свой потенциал, завершив игру с «Каролиной» с "-3".

Парадокс в том, что у «Далласа» отличный атакующий состав, но команда мало забивает, по заброшенным шайбам тоже балансируя у зоны плей-офф. «Звёзды» пока не светят, играют без огонька.

На мой взгляд, назначение в клуб Кена Хичкока не срабатывает. Хичкок — специфический тренер, со своими жёсткими схемами и, где-то, может быть, тараканами. Он уже раза три за последние годы говорил, что завершает свою карьеру — но каждый раз возвращался. Если не ошибаюсь, и в КХЛ есть такой тренер — Владимир Крикунов. Не знаю, как в России, но в Северной Америке уходя — уходи. Чемоданные настроения плюс излишне жёсткие схемы могут отражаться на ситуации в «Далласе», — цитирует Житника Russia-Hockey.ru.

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