Сумманен запретил использовать своё фото на бутылках пива, посвящённых ЧМ-1995

Известный финский тренер Раймо Сумманен запретил использование своего фото на бутылках пива, посвящённых чемпионату мира 1995 года, на котором сборная Финляндии впервые завоевала золотые медали.



Впервые специальные бутылки пива были выпущены в 1995 году. В этот раз в продажу выпущены 23 варианта бутылок с фотографиями игроков, а также главного тренера Курта Линдстрёма. Единственным хоккеистом, запретившим использовать своё фото, стал Сумманен.



«Были обычные переговоры. Главный предмет обсуждения был в том, на что пойдут деньги от продаж. Я хотел, чтобы средства были пожертвованы обездоленным алкоголикам, но этот вариант не был одобрен. Вся команда, по крайней мере её капитан, должны участвовать в обсуждении и находить решение. У команды должно быть право голоса в вопросе о том, куда должны быть направлены деньги. По моему мнению, команда должна принять общее решение. Большая часть команды живёт обеспеченной жизнью, поэтому часть денег можно пожертвовать на благотворительность, никто от этого не замёрзнет. Тогда как есть игроки, у которых было много сотрясений, они в ужасной форме и не играют. У них нет работы, они не тренируются», — цитирует Сумманена Ilta Sanomat.

Фото бутылок можно посмотреть в «твиттере» Finland News.