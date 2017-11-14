Агент Орлова — о безголевой серии игрока: Дмитрий играет хорошо, проблем нет

Хоккейный агент Марк Гандлер поделился мнением об окончании 26-матчевой безголевой серии своего клиента, защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова.



«Статистику надо смотреть по всему сезону. И дело в том, что у Дмитрия изменилась роль в команде. В первую очередь нужно заниматься обороной. Он намного больше играет. Он имеет моменты в большинстве, но не хватает везения. При этом Орлов играет хорошо и эффективно. Думаю, что в итоге всё само собой образуется.



Я не думаю, что Дима считал, сколько матчей подряд он не забивал. Но он знал, что давно не забивал. И также был в курсе, что у него мало очков. Конечно, он из-за этого переживает. Но Орлов играет хорошо, снова это повторю. Никаких проблем не вижу. Главное в данной ситуации — чтобы „Вашингтон“ больше побеждал», — цитирует Гандлера официальный сайт НХЛ.