Михеев: хоккей у олимпийской сборной проще, чем в КХЛ, но более энергозатратный

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился впечатлениями от выступлений за олимпийскую сборную России.



«Чем отличается хоккей олимпийской сборной? Он, пожалуй, проще, но при этом намного энергозатратнее, чем в КХЛ, надо бежать-бежать и как можно меньше терять шайбу, владеть ей максимально. Темп этой игры намного выше. У немцев и словаков, как нам сказали тренеры, сборные были из большинства игроков, которые уже поедут на Олимпиаду, а вот американцы – из КХЛ и Европы. Это сильные команды, хорошие, очень понравилось с ними играть.

Моя игра? Где-то мог сыграть получше. Не так часто я ездил в сборную, конечно, где-то сам слежу за её игрой, где-то прошлый опыт, когда ездили в Словакию, помог. Хорошо сыграл, но мог лучше. Уверенности прибавилось, сейчас посмотрим, как это поможет мне в играх за «Авангард», — цитирует Михеева официальный сайт клуба.