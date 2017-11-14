Знарок: оценивать состояние Шипачёва рано, пока у него больше эмоций

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги после победы над «Адмиралом» со счётом 2:0.



«Конечно, если столько создавать моментов, нужно забивать и решать игру в начале встречи. Неплохо стоял вратарь. То, что маленькая площадка, было непривычно. Сразу меняется и угол обстрела, и всё остальное. До конца мы так и не нашли его.



Тяжело пересаживаться из самолёта в самолёт. Практически вся команда играла в первой и олимпийской сборной. Прилетели, пересели в самолёт и сюда прилетели.



Оценивать физическое состояние Шипачёва ещё рано. По игре у него сегодня, наверное, было больше эмоций. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо влился. Мы знаем Вадика. Ожидали от него этой игры. Думаю, он ещё будет прибавлять», — цитирует Знарка официальный сайт «Адмирала».

Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным в игре с «Адмиралом»