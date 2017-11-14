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Знарок: оценивать состояние Шипачёва рано, пока у него больше эмоций

Хоккей

Главный тренер СКА Олег Знарок подвёл итоги после победы над «Адмиралом» со счётом 2:0.

«Конечно, если столько создавать моментов, нужно забивать и решать игру в начале встречи. Неплохо стоял вратарь. То, что маленькая площадка, было непривычно. Сразу меняется и угол обстрела, и всё остальное. До конца мы так и не нашли его.

Тяжело пересаживаться из самолёта в самолёт. Практически вся команда играла в первой и олимпийской сборной. Прилетели, пересели в самолёт и сюда прилетели.

Оценивать физическое состояние Шипачёва ещё рано. По игре у него сегодня, наверное, было больше эмоций. Посмотрим, что будет дальше. Хорошо влился. Мы знаем Вадика. Ожидали от него этой игры. Думаю, он ещё будет прибавлять», — цитирует Знарка официальный сайт «Адмирала».

Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным в игре с «Адмиралом»
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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