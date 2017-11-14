Беттмэн: нельзя, чтобы одни клубы были в четыре раза богаче, чем остальные

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал пользу от локаута в сезоне-2004/05, после которого был введён потолок зарплат.

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«Готов ли я к потенциальному локауту после истечения коллективного соглашения? Конечно, мне не нравятся локауты, это вынужденная остановка работы. Но необходимо делать то, что ты должен делать: смотреть на конкурентный баланс, здоровье лиги, финансы, положение хоккеистов. Нам нужна была обновлённая система, а игроки сейчас зарабатывают примерно столько же, сколько 12-13 лет назад. Но система уже работает, к ней привыкли. Как сказал финансовый аналитик Артур Левитт, НХЛ стремительно бежала по направлению к забвению. Нужен был потолок зарплат, потому что одни команды имели бюджет в четыре раза больше, чем другие, и не могли конкурировать. Но локауты я ненавижу», — приводит слова Беттмэна ESPN.



Срок текущего коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков истекает после сезона-2021/22, а в сентябре 2019 года обе стороны получат возможность продлить его срок или отказаться от продления.

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