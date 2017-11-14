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Кинэн: Ерёменко был лучшим игроком бригады меньшинства в составе «Динамо»

Хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение своей команды от московского «Динамо» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Видимо, наша неспособность забить гол в большинстве стоила нам очков в этом матче. У нас было много возможностей, но отлично сыграл вратарь соперника. Он был лучшим игроком бригады меньшинства в составе «Динамо». Мы в очередной раз проиграли по буллитам, это наше пятое подряд поражение. Это худший результат в лиге. Мы, естественно, недовольны.

Хелльберг ранее не очень хорошо действовал на буллитах, тем более приехал после сборной. Это, безусловно, дополнительная усталость. Я решил воспользоваться возможностью и решил заменить его перед буллитной серией», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» уступил «Динамо» по буллитам, поражение стало третьим подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Динамо Москва Александр Ерёменко Майк Кинэн
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