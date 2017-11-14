Хиетанен: Ерёменко хорошо играет весь сезон, держит «Динамо» в тонусе

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен рассказал о победе своей команды над «Куньлунем» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Это была отличная игра после перерыва. Вели в счёте, позволили сопернику забить гол, но, в итоге смогли добыть победу в серии послематчевых бросков. Возможно, было много удалений, но наш голкипер сыграл отлично. Он очень хорошо играет весь сезон, считаю, что вратарь даёт нам шансы в каждой игре, держит нас в тонусе», — сказал Хиетанен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

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