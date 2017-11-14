Кросби — о серии без голов: никому не хочется проходить через такую полосу

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о своей серии без забитых голов, которая насчитывает 10 матчей.



«Помню, Джейка Гюнцеля недавно спрашивали о его шестиматчевой безголевой серии. Я тогда сказал ему: „Это хороший знак. Забьёшь сегодня вечером!“ И он забил. К сожалению, меня спрашивают об этом уже не в первый раз, так что для меня эта примета не сработала, как для него.



Никому не хочется проходить через такую полосу. И всё-таки главным мне кажется вопрос, возникают ли у тебя голевые моменты. Если бы их не было, это было бы поводом переосмыслить всю свою игру и найти способ начать их создавать», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Кросби не забивает 10 игр подряд, это его вторая по длине сухая серия