«Монреаль» забрал Ниеми с драфта отказов, став третьим клубом вратаря в сезоне

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» забрал голкипера Антти Ниеми с драфта отказов «Флориды Пантерз», информирует журналист Рено Лавуа в своём «твиттере». Два голкипера «Канадиенс» — Кэри Прайс и Эл Монтойя — сейчас травмированы.



Ниеми уже был выставлен на драфт отказов в этом сезоне «Питтсбургом», откуда попал в «Пантерз». В текущем чемпионате 34-летний финский вратарь сыграл три матча за «Питтсбург», пропуская в среднем 7,49 шайбы за игру и отражая 79,7% бросков. За «Флориду» Ниеми провёл две игры, пропуская в среднем 5,11 шайбы за игру и отражая 87,2% бросков.

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