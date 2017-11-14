Скудра: Тичар и Потапов не проходят в состав, «Торпедо» не живёт прошлым

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:4).



«Хорошо начали, потом немножко начали заигрываться и теряли много шайб. Многие ребята провели не лучший матч. У нас много рикошетов залетает в ворота. Это немножко нас надломило. Был открытый хоккей. «Автомобилист» — очень мастеровитая команда. Видно, что у них очень хороший подбор игроков. Они здорово играли в зоне атаке, нам было тяжело в обороне. Слишком много индивидуальных ошибок. Отсутствие Столярова из-за дисквалификации? Естественно, Генка придаёт энергии, он и под воротами умеет играть. Хотя не могу сказать, что слабо играли под воротами. Намного лучше, чем в последнее время. Нанесли большое количество бросков, и, в принципе, игра под воротами была неплохая. Коварж здорово сыграл. Если сравнивать, то, на мой взгляд, «Автомобилист» более качественно распорядился своими моментами, чем мы. Но сегодня вышел Галузин и индивидуально очень сильно сыграл.



Тичар не проходит в состав, как и Алексей Потапов. Тут кто на данный момент лучше, тот и играет. Мы не живём прошлым. В прошлом может что угодно быть, ты должен сейчас играть. Сейчас Потапов далёк от идеала. Захарчук сегодня сыграл самый слабый матч у нас. Мы работали над большинством. У нас есть определённые проблемы: не так много защитников, которые могут играть в большинстве, поэтому нам приходится выкручиваться. Мы работали, готовились. Знали, насколько тяжёлым будет первый матч. Я не могу сказать, что мы провалили игру. Сыграли хороший матч, но соперник был лучше. К каждой игре мы готовимся отдельно. Утром разберём свои ошибки, вечером начнём готовиться. Должны были на одну больше забить или на одну меньше пропустить — тут без разницы. Пропустили голы из-за индивидуальных грубых ошибок. Концентрация у многих ребят сегодня была слабой», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Дубль Галузина не спас «Торпедо» от поражения в матче с «Автомобилистом»