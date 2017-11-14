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Козлов: «Металлургу» не хватало Мозякина, у него небольшое повреждение

Хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (2:3 Б).

«Хороший матч, напряжённый. Хорошо сыграли вратари. Немного недоработали, отсюда и результат. Что с Мозякиным? У Сергея небольшое повреждение. Доктора осматривают, поэтому пока не могу вынести заключение. Конечно, его не хватало. И в дополнительное время, и в буллитной серии», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.

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«Спартак» в буллитной серии обыграл «Металлург», добившись третьей победы кряду
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг ХК Спартак Виктор Козлов
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