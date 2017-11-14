Епанчинцев: отмечу игру вратарей, Свенссон оставил «Спартак» в игре

Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями от матча с «Металлургом» (3:2 Б).



«Хороший матч. В первом периоде вкатывались, тяжело после долгой паузы. Знали сильные стороны соперника, просматривали. Выстояли в большинстве, но при счёте 2:1 упускаем игрока. Отмечу также игру вратарей. Спасибо Маркусу Свенссону, поддержал ребят и оставил в игре. И отдельное спасибо болельщикам за поддержку. Готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Александр Тарасов.

«Спартак» в буллитной серии обыграл «Металлург», добившись третьей победы кряду