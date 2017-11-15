Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: 15-е подряд поражение МХК «Капитан»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя два матча.



«Саров» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Химиком», встреча завершилась со счётом 4:1.

«Дизель» дома потерпел крупное поражение во встрече с ХК «Звезда», игра закончилась со счётом 1:5.

В МХЛ было проведено две встречи.



«Русские Витязи» на домашнем льду уступили «Куньлунь Ред Стар Юниор», игра завершилась с счётом 1:2.

МХК «Капитан» дома не справился с петербургскими «Серебряными Львами», матч закончился со счётом 2:3.