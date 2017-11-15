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Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: 15-е подряд поражение МХК «Капитан»

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя два матча.

«Саров» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Химиком», встреча завершилась со счётом 4:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 18:30 МСК
ХК Саров
Саров
4 : 1 1:0, 2:1, 1:0
Химик
Воскресенск
1:0 – Мищенко (Коньков) – 12:27 (5x5), 2:0 – Коньков (Мамашев, Швалёв) – 24:28 (5x5), 2:1 – Смирнов (Квартальнов, Шутов) – 26:49 (5x5), 3:1 – Мисников (Хасаншин) – 38:08 (5x5), 4:1 – Горбунов (Есаян, Грибов) – 45:30 (5x5)

«Дизель» дома потерпел крупное поражение во встрече с ХК «Звезда», игра закончилась со счётом 1:5.

ВХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
1 : 5 0:1, 1:1, 0:3
Звезда
Чехов
0:1 – Мясищев (Попугаев, Пешехонов) – 13:04 (5x5), 0:2 – Пешехонов (Антипов) – 21:48 (4x5), 1:2 – Бойчук (Ермошенко) – 32:38 (5x4), 1:3 – Мокин (Ибрагимов, Карнаухов) – 47:23 (5x4), 1:4 – Пешехонов (Тимирёв) – 57:12 (5x4), 1:5 – Мясищев (Пешехонов) – 58:34 (5x5)

В МХЛ было проведено две встречи.

«Русские Витязи» на домашнем льду уступили «Куньлунь Ред Стар Юниор», игра завершилась с счётом 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 17:00 МСК
Русские Витязи
Чехов
1 : 2 1:1, 0:1, 0:0
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1:0 – Кожемякин (Храпский, Верба) – 03:11 (5x5), 1:1 – Виитанен (Мартынюк, Чжан) – 18:43 (5x5), 1:2 – Забабурин (Крутий, Калейниковас) – 39:29 (5x4)

МХК «Капитан» дома не справился с петербургскими «Серебряными Львами», матч закончился со счётом 2:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
2 : 3 1:0, 0:2, 1:1
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
1:0 – Капкин (Попов, Русаков) – 02:21 (5x5), 1:1 – Глущенко (Шляхтов, Грязнов) – 25:33 (5x5), 1:2 – Калмыков (Куликов, Сахокия) – 26:30 (5x5), 2:2 – Попов (Капкин, Куруськин) – 41:56 (5x5), 2:3 – Чернов (Ведерников, Куянов) – 55:53 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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