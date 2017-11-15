Итоги дня в ВХЛ и МХЛ: 15-е подряд поражение МХК «Капитан»

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя два матча.
«Саров» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Химиком», встреча завершилась со счётом 4:1.
«Дизель» дома потерпел крупное поражение во встрече с ХК «Звезда», игра закончилась со счётом 1:5.
В МХЛ было проведено две встречи.
«Русские Витязи» на домашнем льду уступили «Куньлунь Ред Стар Юниор», игра завершилась с счётом 1:2.
МХК «Капитан» дома не справился с петербургскими «Серебряными Львами», матч закончился со счётом 2:3.
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