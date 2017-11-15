«Вашингтон» и «Нэшвилл» во втором периоде забили пять шайб за пять минут

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу в матче с «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 6:3. Во втором периоде команды забили семь шайб на двоих, причём пять из них – за пять минут.



«Нэшвилл» вёл 2:0 после первого периода. На 25-й минуте Ти Джей Оши реализовал большинство, а на 27-й Алекс Чиассон сравнял счёт. Тут же Филип Форсберг вновь вывел «Нэшвилл» вперёд, а на 30-й минуте Кевин Фиала сделал счёт 4:2 в пользу «хищников». Ти Джей Оши оформил дубль через 17 секунд. Между первой и пятой шайбами в периоде прошло четыре минуты 52 секунды.

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