Свечников остался на третьем месте в рейтинге драфта НХЛ-2018 по версии Баттона

Известный эксперт TSN Крэйг Баттон, специализирующийся на молодёжном хоккее, представил свою версию рейтинга драфта НХЛ 2018 года от ноября.

А. Свечников — о травме: хочется быть 1-м на драфте, но главное — восстановиться

Нападающий «Бэрри» Андрей Свечников (10+4 очков в 10 играх) остался на третьем месте, которое занимал в сентябре, несмотря на перелом руки, из-за которого он выбыл до середины декабря. Первое место занимает защитник «Фрёлунды» Расмус Далин (3+4 очка в 16 матчах), второе – защитник «Брюнеса» Адам Боквист (5+6 очков в 13 играх). На четвёртом месте – форвард Брэди Ткачук из университета Бостона, на пятом – нападающий «Галифакса» Филип Жадина.



Из россиян в рейтинг также попали форвард «Римуски» Дмитрий Завгородний (28 место), нападающий «Монктона» Александр Хованов (34), защитник «Ред-Дир» Александр Алексеев (42) и нападающий «Локо» Григорий Денисенко (44).